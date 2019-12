Anaclerio: “L’obiettivo è stare dalla parte sinistra della classifica”

“Analizziamo la situazione in maniera serena. Abbiamo giocatori che stanno faticando a fare quello che Mihajlovic chiede: viene quindi da chiedersi se sia giusto continuare su questa strada. Semplicemente, se gli errori sono soprattutto individuali bisogna prendere interpreti migliori. Non dobbiamo però essere troppo disfattisti: abbiamo vinto a Napoli e poi perso contro il Milan, che comunque non è una squadretta. Nonostante tutto, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, la classifica non è malvagia. La cosa che mi preoccupa di più di questo Bologna sono alcuni momenti di nervosismo e confusione in campo: episodi che hanno fatto arrabbiare anche Mihajlovic in panchina. La squadra dà la sensazione di essere disordinata, anche se sono momenti normali vista la situazione del nostro allenatore fino ad oggi. Dobbiamo metterci l’anima in pace: quest’anno l’obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica”.

