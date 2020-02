Anaclerio: “L’intensità è il punto forte di questo Bologna. Infortuni? Una casualità”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Giuseppe Anaclerio ha parlato degli infortuni che stanno falcidiando la rosa rossoblu: “L’intensità degli allenamenti sicuramente può incidere sul fisico e portare a qualche infortunio di troppo. Ci tengo però a dire che la fisicità e la condizione sono sempre stati tra i punti di forza di questo Bologna. È il prezzo da pagare per avere una squadra sempre brillante. In più io ci aggiungerei un grosso fattore di casualità in tutti questi infortuni. Avere una rosa ridotta così ai minimi termini è una cosa davvero singolare. A livello degli infortuni il Bologna è in linea con le altre squadre. L’unica cosa è che si concentrano tutti insieme. Sicuramente l’intensità degli allenamenti può portare a questo, ma i risultati stanno arrivando. Non cerco neanche un responsabile per questi infortuni”.

