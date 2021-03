Anaclerio: “Le motivazioni del Cagliari hanno fatto la differenza, ma c’era un rigore per il Bologna”

Il Bologna esce sconfitto a Cagliari al termine di una brutta prestazione, con la gara che viene decisa dai sardi grazie a un gol di Rugani. I rossoblù fanno così un passo indietro rispetto alla vittoria contro la Lazio, fallendo il primo match point per la salvezza. Pepè Anaclerio a Solo Calcio ha commentato a caldo la partita:

“Le motivazioni dei sardi hanno fatto la differenza – ha affermato – ma a Cagliari non si può perdere ma non così. La speranza era che con una classifica più tranquilla si potessero vedere prestazioni migliori, ma così non è stato. Quando arriva il momento del salto di qualità, il Bologna puntualmente fallisce l’appuntamento. La vittoria contro la Lazio è stata così vanificata. Se la squadra ha giocato così, le colpe sono anche di Sinisa. Se inizi così male poi è difficile ribaltarla, nonostante il tecnico ci abbia provato in qualsiasi modo, anche cambiando modulo nel secondo tempo. Barrow non ha giocato bene, così come Schouten che è entrato male in partita”.