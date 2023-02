Anaclerio: “La vittoria di Firenze ci fa stare bene. Futuro? Si può fare un ottimo campionato”

"Si avverte l'entusiasmo in città, anche perché a Bologna ci basta poco per essere entusiasti. La vittoria di Firenze ci fa stare bene e anche la squadra sta facendo molto bene. Per atteggiamento e per intensità è stata la miglior partita della stagione del Bologna. In questi momenti spesso stecchiamo queste partite e invece, anche dopo il loro pareggio, la squadra ha continuato a giocare. Ha già un'identità nonostante il nostro allenatore non sia qua da tantissimo tempo".