Anaclerio: “La società dia obiettivi precisi. Arnautovic? Sarei felice”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Pepè Anaclerio ha fatto il punto sul momento del Bologna, parlando anche di mercato. Ecco il suo commento:

“Non c’è una ricetta unica per fare bene. Il Torino e il Cagliari hanno un buon roster, ma sono in difficoltà. E’ chiaro che tutte le squadre sono migliorabili, e anche il Bologna ha bisogno di una punta. Nel caso arrivasse Arnautovic sarei felice, ma diventa complicato comprare dei giocatori senza venderne altri. I tifosi vorrebbero sempre giocatori importanti, ma la società fa altri tipi di ragionamento. Al momento i rossoblù hanno due giocatori per ruolo secondo il gioco delle coppie. Lasagna a Verona? Si sposa bene con il tipo di gioco di Juric.