Anaclerio: “La punizione dubbia ha inciso. Da quel momento il Bologna ha perso la testa”

"L'errore, a mio parere, dell'arbitro sulla punizione del primo tempo che ha propiziato il vantaggio per 2 a 1 dell'Inter sul Bologna, ha inciso, perchè da quel momento la squadra rossoblù ha letteralmente perso la testa. Non a caso Thiago Motta ha dovuto togliere Medel perchè troppo nervoso, Lucumì perchè ammonito. Peccato perchè i primi trenta minuti il Bologna aveva giocato e aveva approciato bene la gara. Poi è chiaro che il Bologna ha fatto tanti errori, ma tutto è iniziato da quel fischio che mi ha lasciato un po' perplesso. Dispiace perchè quando si prendono 6 gol si tende sempre a vedere tutto nero e non vorrei che riemergessero i fantasmi del passato. Per fortuna si gioca fra tre giorni così da dimenticare in fretta questa sconfitta"