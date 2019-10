“Il Cagliari è un’ottima squadra. Mi lascia però l’amaro in bocca questa sconfitta, il Bologna è stato in partita fino al cambio di Santander, non lo avrei sostituito, gioca poco e aveva tanto da dare. Il Bologna è una squadra di matti, in senso positivo. Lo step ulteriore è quello di provare a vincere, ma con criterio. La gestione del finale di partita, per quanto riguarda cambi e mentalità, oggi non mi ha fatto impazzire.”

