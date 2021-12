Anaclerio: “La Fiorentina si è dimostrata superiore al Bologna”

Il commento di Pepè Anaclerio

"Non bisogna fare drammi. Si poteva fare qualcosa in più dal punto di vista offensivo, magari inserendo negli ultimi minuti Santander per provare ad aprire degli spazi. La verità è che oggi la Fiorentina è stata superiore al Bologna ed è stata padrona del gioco. Il Bologna ha fatto fatica, ha costruito poco, inoltre le palle inattive a favore dei rossoblù nel finale di partita sono state gestite malissimo sia da Orsolini che da Skov Olsen, aspetto tattico sul quale bisognerà migliorare"