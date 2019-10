“La partita è stata condizionata dall’importanza di questi tre punti per entrambe le squadre. E’ stata una gara non bella e con molti errori. Era molto importante portare a casa i tre punti e il resto passa in secondo piano, la classifica ora è sistemata e da mercoledì il Bologna può ricominciare a giocare il suo calcio. Palacio è sempre tra i migliori in campo, ma anche Bani è stato fondamentale.”