Anaclerio: “Il risultato non rispecchia la partita. Assurdo annullare quel gol a Palacio”

Il Bologna perde 3-1 in casa del Napoli, nonostante una buona prestazione. Pepé Anaclerio, intervenuto nel post partita a Solo Calcio, è contento della prova dei rossoblù e sostiene che il risultato non sia giusto. Queste le sue parole:

“Il risultato non rispecchia la partita e il 3-1 non ci sta. Il Bologna è sempre stato in partita, ha avuto le sue occasioni e ha segnato anche due gol che sono stati annullati. C’è rammarico e il Bologna ha sbagliato nei momenti determinanti come lasciare Danilo in uno contro uno con Osimhen in campo aperto. Due sconfitte consecutive, la classifica si rimette un po’ in gioco, ma ciò non toglie la bella prestazione dei rossoblù”.