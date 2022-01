Anaclerio: “Il percorso del Bologna è lo stesso da anni. Raggiunta una posizione tranquilla…”

Le parole di Pepè Anaclerio

"Torniamo a casa senza un punto, un po' come è successo a Cagliari. Il percorso del Bologna è sempre lo stesso da tanti anni: raggiunta una posizione tranquilla in classifica, la squadra si sciolglie. Non si riesce a mantenere la continuità nei risultati. Questo è il limite del Bologna, nonostante siano cambiati allenatori e giocatori (anche se i dirigenti sono sempre quelli). Abbiamo incensato i 27 punti del girone d'andata, ma non conta niente il girone d'andata. Se il Bologna vuole alzare l'asticella non deve accontentarsi di un buon girone d'andata"