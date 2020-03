Anaclerio: “Il Coronavirus può influire sulla tenuta mentale dei giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha detto la sua sulle dichiarazioni di Agnelli riguardo la Champions League e l’eventuale creazione di una Superlega europea: “Le dichiarazioni di Agnelli sinceramente non mi hanno stupito. Le grandi squadre purtroppo fanno il loro gioco, vogliono un sistema che protegga i loro interessi, disinteressandosi dei risultati. Secondo me hanno un atteggiamento poco rispettoso verso le altre squadre. Non è un caso che le dichiarazioni di Lotito, De Laurentiis e ora Agnelli, anche a distanza di tempo, si somiglino così tanto tra di loro. Il problema penso sia culturale. La ripartizione dei diritti tv è l’esempio principe di questo atteggiamento”.

