Anaclerio: “Il Bologna si è consegnato. Vittoria meritata della Fiorentina”

“La Fiorentina ha dominato la partita dal primo minuto e ha vinto meritatamente, non ho mai avuto la sensazione che il Bologna potesse essere pericoloso. Non mi è piaciuto l’atteggiamento rinunciatario del Bologna, si fatto schiacciare troppo dalla squadra di Italiano. Pensavo che dopo il gol in chiusura di primo tempo il Bologna tornasse in campo con un piglio diverso nel secondo tempo invece abbiamo subito subito il gol del 2-1. Grave errore di Skorupski in uscita che causa il rigore poi trasformato da Vlahovic. Prestazione eccellente di Medel in difesa sul serbo".