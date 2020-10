Al termine della partita persa dal Bologna per 2-1 in casa della Lazio, Pepè Anaclerio ha commentato così la prestazione dei rossoblù:

“3ª sconfitta consecutiva, la 4ª in 5 partite, è questa la nota dolente. Anche oggi diciamo le stesse cose, cioè che per quanto visto e per occasioni avute dal Bologna, il pari era giusto. In più, pure oggi l’avversario era molto forte”.