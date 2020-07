Anaclerio: “Il Bologna meritava di vincere. Skov? Timido”

Risultato che sta stretto al Bologna. L’uno a uno contro il Napoli lascia un po’ di amaro in bocca per un secondo tempo dominato e per due gol annullati dal Var e una traversa colta da Danilo nel finale. I tre punti ci potevano stare anche per Pepè Anaclerio:

“Il Bologna meritava di vincere sia per il secondo tempo condotto che come numero di occasioni create – ha affermato a E’Tv – La squadra ha finito in crescendo sia tecnicamente che fisicamente e ha dominato nella ripresa, poi c’è da dire che sono stati fatti tre gol ma solo uno era regolare. Il pari ci va stretto, il secondo tempo ha detto questo”.