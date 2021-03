Anaclerio: “Il Bologna ha le carte per giocarsela contro l’Inter. Ravaglia? Merita una chance”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Pepè Anaclerio ha fatto il punto sulla situazione in casa rossoblù, in vista della partita di sabato contro l' Inter al Dall'Ara. Si parte proprio da questa sfida:

"L'Inter è dove dovrebbe essere in classifica, ha una squadra molto forte. Ma il Bologna è nelle condizioni ideali per fare una bella partita e sono fiducioso per la gara di sabato. L'ostacolo principale è ovviamente il tandem nerazzurro Lukaku-Lautaro, ma anche altre individualità importanti. Non bisogna dimenticare però che la scorsa stagione la squadra di Mihajlovic vinse a San Siro. Una nostra arma a favore potrebbe essere il pressing e l'aggressività. Problema di continuità dei giovani? Fino a un certo punto, anche perchè quelli considerati giovani non lo sono più: Orsolini, Svanberg e Schouten sono già nel pieno della loro carriera.