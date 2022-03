Anaclerio: “Il Bologna ha dato tutto contro un avversario tosto. L’arbitro?…”

Il commento di Pepè Anaclerio

"I giocatori rossoblù oggi hanno dato tutto quello che avevano. Il punto di oggi non è da buttare perchè la partita è stata equilibrata contro un avversario tosto. Dal punto di vista dell'intensità il Bologna ha dato prova di averla trovata. L'arbitro? Non ha fatto errori ma secondo me ha innervosito la gara quando non ce n'era bisogno. Svamberg? Secondo me ha fatto una gran partita"