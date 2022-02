Pepè Anaclerio , ex centrocampista del Bologna, ospite a Radio1909, presenta la gara di domani.

"Domani il Bologna è atteso da una partita non semplice. La Salernitana è in buon momento di forma e il tifo a Salerno è molto caldo. Il Bologna dovrà fare una prestazione convincente per portare a casa la partita. Bisogna ritrovare una continuità nei risultati”