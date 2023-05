Anaclerio: “Il Bologna avrebbe meritato la vittoria. Peccato per il gol…”

"I cambi hanno dato quella qualità che ha rimesso in moto il Bologna dopo lo 0 a 2 del Napoli. Peccato per il gol di Sansone annullato all'ultimo secondo. Il Bologna avrebbe meritato la vittoria, perchè come ho detto prima, dopo i cambi di Thiago Motta il Bologna ha dominato la gara. Un degno finale di stagione qui al Dall'Ara contro una grande squadra come i partenopei. Il Bologna non molla mai. Sansone? Ha svoltato la partita, questo giocatore ha dato una grossa mano nel girone di ritorno, bravo l'allenatore a ritrovarlo. Bene anche De Silvestri per il gol del pareggio. E' da tanto tempo che a Bologna non si vede un pubblico così felice"