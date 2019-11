Intervenuto a Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato di Skov Olsen e di un suo possibile impiego come attaccante: “Secondo me l’infortunio di Santander, potrebbe lanciare Skov Olsen come centravanti. In questo momento di emergenza in attacco, utilizzerei lui come alternativa a Palacio. Vista la sua facilità a trovare il gol, potrebbe diventare un’idea interessante. Sicuramente può dare una mano”.

Scheda 1 di 8