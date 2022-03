Anaclerio: “Ho visto prestazioni peggiori del Bologna. D’accordo con le parole di Saputo”

"Non è stata una partita entusiasmante ma in questa stagione ho visto prestazioni peggiori da parte del Bologna. L’andata con il Torino e il primo tempo a Roma con la Lazio la squadra non ha proprio giocato. Ieri almeno ho visto una squadra che stava in campo e lottava. Sicuramente l’assenza di Arnautovic si è fatta sentire, non ho capito l'esclusione di Soriano. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento con il quale è entrato Falcinelli”.