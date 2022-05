Anaclerio: “Giocatori in vacanza, peccato per il pubblico. Futuro? Speriamo che..”

Il commento di Pepè Anaclerio al termine di Bologna-Sassuolo

"Bologna che si lascia male col proprio pubblico. Peccato, perchè la gente che ha riempito oggi il Dall'Ara ha sempre cantato e sostenuto la squadra (invece di andare al mare). Una squadra, il Bologna, con giocatori in vacanza e con la valigia in mano. Difficile focalizzarsi sulla partita di oggi che contava poco, però questa sconfitta casalinga fa riemergere vecchie abitudini. Futuro della società? Bisognerà lavorare molto sulla parte tecnica per provare a migliorarsi. Speriamo che in estate arrivino cambiamenti sostanziali per abbandonare questo piattiume"