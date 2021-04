Anaclerio: “Figuraccia evitabile, perdere così è anche peggio. Mihajlovic? Messaggio sbagliato”

Brutta serata per il Bologna che esce dal Gewiss Stadium sconfitto per 5-0. Dopo un buon inizio, i rossoblù devono arrendersi al dominio Atalanta, che umilia i rossoblù con un sonoro ko e chiude in anticipo la pratica, aiutata anche dall'ingenuità di Danilo che ha provocato un rigore e da Schouten, espulso a inizio ripresa. Pepè Anaclerio a Solo Calcio ha commentato la prestazione della squadra di Mihajlovic, deluso per l'amaro risultato: