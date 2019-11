Anaclerio: “Fare il risultato con il Sassuolo per svoltare. Bologna, assenze pesanti”

Assenze

Intervistato da Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato delle assenze che tempestano la rosa rossoblu: “Le assenze sono pesanti. A prescindere dal ruolo in squadra e dal valore del giocatore, i subentrati spesso decidono la partita. L’assenza di Santander è pesante, ti toglie opzioni in corsa. Il Bologna si ritrova praticamente senza cambi in avanti a partita iniziata. Svanberg sta facendo bene ma non è Soriano, anche se il potenziale non si discute. Forse lo staff, vista la situazione che sta accompagnando Dijks, preferisce evitare il riproporsi di situazioni simili”.