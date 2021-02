Anaclerio: “Espulsione esagerata. In uno in meno non bisogna rinunciare ad attaccare”

Il Bologna passa in vantaggio con Soriano, ma poi il Sassuolo riesce a pareggiare grazie alla superiorità numerica dopo l’espulsione di Hickey. Al Mapei Stadium finisce 1-1. A Solo Calcio il commento di Pepé Anaclerio sul match dei rossoblù:

“Fino all’espulsione, a mio avviso esagerata, il Bologna era meritatamente in vantaggio e padrone della partita. Da lì in poi è stata fatta una gara difensiva. Nonostante ci siano 10 punti di differenza in classifica, il Sassuolo non è superiore al Bologna. Dopo una settimana complicata, i rossoblù hanno risposto bene e bisogna essere felici per questo punto”