Anaclerio: “Espulsione assurda. Peggiore? La difesa”

“Migliore? Arnautovic per distacco, oltre al gol si percepisce ad ogni suo colpo che si tratta di un giocatore oltre alla media dei suoi compagni. Peccato per Orsolini che stava giocando bene prima della assurda espulsione. Peggiore? Non c’è un singolo, diciamo la difesa. Troppo ballerina e abbiamo giocato col Verona, quando incontreremo le big speriamo vada meglio, anzi speriamo che i nuovi innesti diano una mano”