Anaclerio: “Domenica spero di vedere una partita vera. Palacio? Il più forte”

"Domenica se la Juve dovesse giocare da squadra forte e come e sa, per noi diventa dura. Speriamo che non ci siano episodi che possano andare a loro favore perché non ce n'è bisogno, sono già forti. Gli arbitri quando sbagliano lo fanno spesso a favore dei bianconeri. Speriamo domenica di vedere una partita vera e se l'arbitro non si nota vuol dire che sta facendo bene. Da parte del Bologna vorrei vedere giocatori motivati".