Anaclerio: “Domenica sarà difficile. Farei giocare Santander”

Le parole di Pepè Anaclerio

Santander

"Per fortuna Arnautovic non ha riscontrato nessuna lesione ma non ci sarà per qualche partita. Domenica farei giocare Santander è la soluzione più logica in questo momento. Ha meno qualità rispetto all’austriaco ma non cambierebbe la filosofia di gioco. Barrow da seconda punta è tornato ai suoi livelli, non lo sposterei da quella posizione".