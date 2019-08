Anaclerio: “Domenica può giocare Kingsley, la società crede in lui”

Kingsley

Giuseppe Anaclerio, ospite ai microfoni di Radio 1909, ha detto la sua riguardo la situazione di Michael Kingsley: “Kingsley titolare? Io non sono così convinto che giocheranno Dzemaili e Poli insieme. Sono due cambi quasi assicurati. Dzemaili deve anche recuperare dall’infotunio. Kingsley per me è pronto per giocare domenica. Il Verona è una squadra che Michael può affrontare. Il livello degli scaligeri può indurre Mihajlovic a schierare il ragazzo. Il ragionamento della società è questa credo: copriamo Kingsley prendendo almeno un centrocampista, forse due. Se il ragazzo farà bene la società deciderà di tenerlo, se non reggerà l’urto andrà a farsi le ossa altrove. Il ragazzo è all’altezza e la squadra lo sa, vogliono solo proteggerlo.”