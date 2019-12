Anaclerio: “Domenica farei giocare Tomiyasu centrale. Medel? Non è indispensabile”

Juan Jesus

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato della suggestione di mercato Juan Jesus: “Juan Jesus è un giocatore che ha fatto molte partite in squadre di livello. Quest’anno non ha giocato molto, ma per quello che ha il Bologna è un giocatore giusto. Alzerebbe il livello della rosa. Poi è un giocatore pronto subito che non è reduce da infortuni. La cifra è molto alta come ingaggio, però quando riesci ad approdare in squadre di quel livello, il contratto minimo è quello”.