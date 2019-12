Anaclerio: “Domenica dovrebbe giocare Orsolini. Dijks? Infortunio subdolo”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato della sconfitta di Coppa Italia con l’Udinese: “Per la partita di mercoledì si era capito già in conferenza stampa che nessuno puntava sulla Coppa Italia. Secondo me la colpa è di Sinisa e dello staff per il risultato finale. La sfida è stata quasi completamente snobbata, proprio come l’anno scorso a Bergamo. Sembra che non sia mai interessato il passaggio del turno. Si è proprio scelto, non dico di perdere, ma la direzione intrapresa era proprio quella. È passato proprio il messaggio di voler perdere, perché la formazione in campo era un esperimento totale”.

