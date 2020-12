Anaclerio: “Difficile commentare questa partita. Su Mihajlovic dico che…”

Al termine della brutta e pesante sconfitta del Bologna in casa contro la Roma per 1-5, Pepè Anaclerio ha commentato così la sconfitta dei rossoblù:

“Difficile commentare questa partita che praticamente non c’è stata e nei primi 15′ minuti eri sotto 0-3. C’è stata una differenza abissale sotto tutti i punti di vista. Si è rotto qualcosa tra Sinisa, squadra e società. Questa partita è figlia delle dichiarazioni di Mihajlovic che spesso sottolinea la mancanza di elementi in rosa. Non c’è altra spiegazione perché, nonostante le assenze, un primo tempo così non lo fai. Il Bologna non è entrato in campo e la Roma, poi, ha smesso di giocare”.