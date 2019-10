Anaclerio: “Contro la Sampdoria partita che può svoltare la stagione”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato della Sampdoria che arriva al Dall’Ara domenica: “Non credo che sia un grande dilemma quello del trequartista per la Samp. In questo momento i blucerchiati devono guardare molto all’atto pratico. Sarà una squadra molto ostica da affrontare, totalmente diversa da quella che voleva Di Francesco. Ranieri ha ottenuto grandi risultati puntando sulla compattezza in difesa e le ripartenze. Per loro domenica sarà una partita davvero chiave per risollevarsi.”

