Anaclerio: “Complimenti al Bologna. Il rammarico? Chiederci perchè..”

Questo il commento di Pepè Anaclerio su Milan-Bologna

"Primo tempo composto da giocate interessanti dove il Bologna ha sfiorato il gol. Secondo tempo diverso, fatto di sofferenza, dove però è saltata fuori la forza del gruppo. Complimenti a tutto lo staff per come ha prepartao la partita. Il rammarico è chiederci perchè lo spirito del Bologna visto stasera a San Siro, non si sia visto per tre mesi. I giocatori hanno giocato per il loro Mister. Nessuno sotto la sufficienza. Il migliore? Oggi tutti bene, ma se devo fare un nome dico Dijks, giocatore che come sappiamo dopo Verona fu messo un po' fuori dalla porta. Milan? Ha subito il pienone di San Siro, squadra che non è abituata da tempo a questo tipo di pressioni"