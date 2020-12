Anaclerio: “C’è rammarico, il Bologna l’ha ripresa con i nervi. Su Mihajlovic…”

Intervenuto all’interno di Solo Calcio, Pepè Anaclerio ha commentato la partita del Bologna contro lo Spezia, acciuffata sul 2-2 a pochi minuti dalla fine grazie a un capolavoro di Musa Barrow, che poi allo scadere ha fallito il rigore della vittoria. Queste le sue parole:

“E’ stata una partita strana, il Bologna è riuscito a riprenderla grazie ai nervi e al cuore. Era importante una reazione dopo la partita con la Roma e in parte si è vista. Si nota che i rossoblù sono ancora convalescenti, ma un passo in avanti c’è stato. Il primo tempo è stato equilibrato, con lo Spezia però meritatamente in vantaggio. Nella ripresa Mihajlovic ha cambiato modulo ed è riuscito a rimontarla a pochi minuti dalla fine. Alla fine si è rivisto il suo Bologna, che gioca spensierato”.