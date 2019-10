Anaclerio: “C’è grande orgoglio, ma anche rabbia: meritavamo il pareggio”

“Secondo me meritavamo qualcosa in più. Poi sono molto felice per una squadra che rimane in partita fino all’ultimo. C’è grande orgoglio, ma anche rabbia. Ce la siamo giocata, credo che il risultato sia un po’ bugiardo: forse ci sarebbe stato il pareggio. La Juventus non ha sottovalutato l’impegno, è il Bologna ad aver giocato bene contro una grandissima squadra. Peccato perché abbiamo regalato due gol noi: ingenuità di Krejci e imperfetto Skorupski nel primo, grave errore di Soriano nel secondo. Il mio stato d’animo in questo momento è contrastante. Lasciamo punti per strada, ma c’è da applaudire questi ragazzi. Dobbiamo comunque fare meno errori e crescere nei dettagli. Braccio di De Ligt? Si può fischiare, prima la tocca di piede ma il pallone non cambia direzione: non so come l’avrebbe valutata l’arbitro a parti invertite”.

