Anaclerio: “C’è delusione, ma il pareggio è giusto. Mi aspettavo una partita diversa”

Intervenuto a Solo Calcio su E’Tv Rete 7, Pepè Anaclerio ha analizzato il pareggio del Bologna contro il Benevento, ottenuto sotto il nevischio al Dall’Ara. Per i rossoblù gol di Sansone in avvio, poi il pareggio dei campani nella ripresa con Viola. Ecco il suo commento:

“C’è delusione, mi aspettavo una partita diversa. Il pareggio in realtà è giusto, e non bisogna essere rammaricato. Stasera ci aspettavamo il salto di qualità, le aspettative erano diverse. Non siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità. In un campo così complicato bisognava cambiare registro, ma il terreno di gioco c’è anche per gli avversari. La sensazione è che il Benevento abbia fatto la partita, mentre il Bologna ha agito di rimessa. Mi aspettavo il contrario”.