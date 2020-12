Il commento di Pepé Anaclerio a E’Tv sulla sconfitta rossoblù a San Siro:

“Purtroppo l‘Inter ha trovato la quadra, squadra fortissima e solida, ha vinto meritatamente gestendo la gara. Esperimento del cambio modulo non mi è piaciuto, ha messo in difficoltà sia Tomiyasu che Soriano. A partita compromessa, sono stati fatti dei cambi particolari. Fa strano non aver visto Sansone, da possibile titolare a nemmeno entrato”.