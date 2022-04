Anaclerio: “Buon punto portato a casa in piena emergenza. Migliori e peggiori?…”

Il commento di Pepè Anaclerio

"Partita, viste le innumerevoli assenze, nemmeno troppo sofferta. Un punto che fa morale portato a casa in piena emergenza. Non era scontato visto che l'Udinese si è presentata per vincere. Il migliore del Bologna? Hickey visto il gol e Theate ritornato ai suoi livelli. Il peggiore? Barrow è il giocatore rossoblù che mi è piaciuto di meno. L'Inter? Avversario tornato ai massimi livelli, ma il Bologna, al completo, se la potrà giocare"