Anaclerio: “Buon punto con qualche rammarico. Arnautovic? Thiago Motta deve…”

"Buon punto. Ottima gara da parte degli uomini di Thiago Motta considerando che la Lazio è una squadra molto forte. Il Bologna sta crescendo e l'amaro in bocca che provo oggi è dato dal fatto che i rossoblù hanno le potenzialità per provare a portare a casa sempre i tre punti. Paradossalmente il rammarico è un bel segnale, perchè il livello si è alzato e perchè ai punti oggi avrebbe meritato il Bologna. Arnautovic? L'austriaco è la ciligiena sulla torta di questa strada, il mister ha il dovere di ritrovare questo giocatore e riproporlo come punta centrale. Migliore? Cambiaso sta crescendo tantissimo e oggi ha giocato molto bene, ma Barrow ha fatto una grande gara: ha provato in qualsiasi modo per provare a far gol"