Anaclerio: “Brutta sconfitta, mi dispiace. 40 punti sono pochi”

Il Bologna perde in casa 0-2 contro il Genoa . Per il Grifone decisive le reti di Zappacosta e Scamacca. Al termine della partita, il commento di Pepé Anaclerio a Solo Calcio:

"Brutta sconfitta. E' stato un primo tempo non bello, ma comunque il Bologna aveva giocato meglio e non meritava lo svantaggio. Dopo il secondo gol la squadra si è disunita e sembrava che non ne avesse più. Non c'è molto da dire, ci troviamo a commentare le stesse cose e cioè che creiamo ma non segniamo".