Al termine della partita Pepè Anaclerio ha commentato così la sconfitta per 3-4 del Bologna contro il Sassuolo:

“È stata una gran bella partita, ma quando perdi poi diventa bella solo per gli altri. Benissimo il Bologna fino all’infortunio di De Silvestri, in campo c’erano solo i rossoblù. Abbiamo preso il secondo gol proprio dal lato di De Silvestri che era out a bordocampo e da quel momento in poi il Bologna non ci ha capito più nulla ed è sparito”.