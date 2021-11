Anaclerio: “Arnautovic alza il livello. Spettacolo? Contano anche i risultati”

"Partita matura quella del Bologna col Cagliari, primo tempo non bello ma giocare contro una squadra arroccata era difficile - le sue parole - Per far venir fuori una bella partita bisogna essere in due. Nel secondo tempo Arnautovic si inventa un grande velo e da lì in avanti il Bologna domina e chiude la gara. L'anno scorso queste partite forse non sarebbero state vinte. Il nuovo modulo ha aiutato, i giocatori si sentono a loro agio anche se qualche elemento come Orsolini ne risulta penalizzato. Dietro però c'è maggior solidità".