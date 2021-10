Anaclerio: “Arbitraggio a senso unico. Grande prestazione del Bologna”

Giuseppe Anaclerio , ex centrocampista del Bologna, ospite a Radio1909 dice la sua sulla partita di sabato sera al Dall’Ara contro il Milan.

“Direzione arbitrale a senso unico. Non è rosso quello di Soumaoro regolamento alla mano, il giocatore del Milan non sarebbe mai arrivato sul pallone. In Verona-Lazio episodio identico con Veloso ma a lui giustamente hanno dato solo il giallo. Manca un rosso a Saelemaekers. Purtroppo con il VAR sono inammissibili questi arbitraggi".