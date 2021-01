Anaclerio: “Al momento la priorità è l’attaccante. Su Dominguez dico che…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Pepé Anaclerio per esprimere il suo punto di vista sul mercato del Bologna. Ecco le sue parole:

“Visto che il Bologna nelle ultime partite ha trovato una buona solidità difensiva, la priorità per il mercato diventa l’attaccante. Palacio, che è grandissimo, ora è in difficoltà e non si crea tanto. Il Bologna ha trovato quell’equilibrio che si chiedeva e che mancava e, per forza di cosa, la necessità diventa quella di comprare una punta. L’ideale, se si potesse, sarebbe prendere sia un difensore che un attaccante. Qualcuno arriverà solo se ne varrà la pena, io comunque confido molto nella rosa che abbiamo a disposizione e nella crescita di alcuni giocatori”.