Anaclerio: “Al Bologna è mancata l’intensità per provare a vincere. Migliori e peggiori?..”

"Tante assenze sicuramente, però da parte del Bologna è mancata l'intensità per provare a far male alla Roma. Una Roma che nel primo tempo era vulnerabile visti gli undici titolari in campo. Il pareggio non è un brutto risultato, ma se vogliamo arrivare ottavi bisogna vincere queste partite. Arnautovic? Si tratta di un giocatore importante sia dentro che fuori dal campo, sinceramente da uno come lui, al netto dell'infortunio appena superato, oggi mi sarei aspettato di più. In questo momento per pravare a giocarcela fino alla fine abbiamo bisogno di tutti i titolarissimi. Il migliore? Cambiaso mi è piaciuto molto per intensità, Dominguez per visione di gioco e Bonifazi bene iin difesa. Sosa? Non mi sembra ancora pronto per questi livelli"