Anaclerio: “A Parma vorrei 11 Sabatini. Assumersi le colpe gli fa onore”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Pepé Anaclerio per commentare le dichiarazioni di Sabatini e cosa si aspetta dai prossimi impegni del Bologna. Ecco le sue parole:

“Contro il Parma vorrei 11 Sabatini in campo con la stessa rabbia. Il suo intervento l’altra sera aveva lo scopo di responsabilizzare prima di tutto sé stesso, poi la squadra e far capire a una parte della gente che non tutto è da buttare. È raro che qualcuno si assumi le proprie responsabilità, mi è piaciuto e questo gli fa onore”.