Anaclerio: “A Empoli, come a Verona, non c’è stata la giusta cattiveria”

"Partita brutta. Tre gol a Empoli fanno male. Partita strana, iniziata malissimo con l'autogol di Lucumì. Empoli si conferma un campo stregato per il colori rossoblù. Non è casuale questa sconfitta. La sconfitta è arrivata perchè quando il Bologna trova queste squadre disperate, come a Verona, succede che in campo non c'è la giusta cattiveria"