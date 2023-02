Anaclerio: “La continuità in trasferta del Bologna è sorprendente”

"È stata una vittoria importantissima e sofferta. Fino al sessantesimo sembravamo in completo dominio, poi dal rigore concesso a loro è stata un'altra partita. Rigori discutibili, ma Skorupski ha fatto due grandi interventi, uno nella parata e l'altro nella respinta. C'è da essere contenti, il Bologna continua a vincere in trasferta con una continuità incredibile. E in tutto questo abbiamo perso Posch a fine primo tempo. Facciamo un applauso ai ragazzi e tiriamo le orecchie a Lucumi per il rigore procurato: è stato ingenuo a mettere le mani sul volto di Gabbiadini".