Anaclerio: “Sarebbe stato un peccato non vincerla. Il Migliore? Secondo me…”

Il commento di Pepè Anaclerio

“Vittoria meritata. Sarebbe stato un peccato non vincerla dopo le tante occasioni create. Partita che fa riprendere al Bologna i punti persi ingiustamente contro il Venezia domenica scorsa. Classifica molto bella, ma che poteva essere ancora meglio se i rossoblù non avessero lasciato alcuni punti per strada. I migliori? Secondo me Medel per l’intervento su Nzola e Arnautovic per il gol. L’austriaco sta dimostrando di essere un grande giocatore”